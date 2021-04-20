СМИ: появился третий подозреваемый в причастности ко взрывам во Врбетице

Пражское издание Seznam со ссылкой на источник, близкий к расследованию, сообщило о появлении третьего подозреваемого в причастности к организации взрывов во Врбетице в 2014 году, сообщает РИА «Новости».

По данным источника пражского СМИ, кроме Руслана Боширова и Александра Петрова, ко взрыву якобы мог быть причастен сотрудник посольства России Сергей Федотов.

Также сообщается, что он покинул Прагу вместе с 17 другими сотрудниками российского посольства, высланными Чехией.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление Праги о том, что российские граждане Александр Петров и Руслан Боширов разыскиваются в связи с расследованием «обстоятельств серьезного преступления». По ее словам, западные страны специально нагнетают ощущение тревоги подобными высказываниями, чтобы «перебить» таким образом свои внутриполитические проблемы.

До этого полиция Чехии объявила в розыск Петрова и Боширова, подозреваемых британской стороной в отравлении Скрипалей.