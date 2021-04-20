За минувшие сутки в Москве госпитализированы 1 010 человек с коронавирусом

В Москве выявили за прошедшие сутки 1 996 случаев коронавирусной инфекции, 1 010 пациентов госпитализировали. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по мониторингу ситуации с COVID-19.

За последние 24 часа жертвами инфекции стали 56 человек, в общей сложности с появления эпидемии — 17 754.

Всего коронавирус был подтвержден у 1 068 048 жителей столицы, выздоровели 974 229 пациентов.

В целом по России за сутки выявили 8 164 новых случая инфицирования. В общей сложности в стране с начала пандемии зарегистрировано 4 718 854 случая коронавируса. За весь период жертвами инфекции стали 106 307 человек, вылечились 4 343 229 пациентов.

Всего в мире, по данным американского университета имени Джонса Хопкинса, зарегистрирован 142 118 571 случай коронавирусной инфекции, из них 3 030 557 — с летальным исходом.