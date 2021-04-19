В России выявили 8 589 новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в России выявили 8 589 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает оперативный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19.

Днем ранее в стране было выявлено 8 632 случая COVID-19.

По данным оперштаба, новые случаи коронавируса были зафиксированы в 83 российских регионах, при этом 12,6% заболевших не имели симптомов инфекции. За сутки скончались 346 пациентов, полностью выздоровели 6 818 человека.

Больше всего заболевших за последние 24 часа выявили в Москве (2 279), Санкт-Петербурге (692), Московской области (592), Ростовской области (237) и Нижегородской области (201).

За весь период пандемии в России зарегистрировано 4 710 690 случаев коронавирусной инфекции, из них 105 928 — с летальным исходом. Вылечились 4 333 598 человек.

Ранее стало известно, что резидент «Сколково» компания «Рапид БИО» и компания «Авивир» зарегистрировали первый в России экспресс-тест для обнаружения вируснейтрализующих антител после вакцинации от коронавирусной инфекции.