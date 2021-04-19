Пять человек пострадали при стрельбе в Луизиане

По меньшей мере пять человек пострадали в результате стрельбы в американском городе Шривпорт, штат Луизиана. Об этом сообщает телеканал KSLA News.

Сообщение о стрельбе поступило в 21.02 воскресенья по местному времени (05.02 мск, понедельник). На месте происшествия работает 21 подразделение полиции.

Пятеро пострадавших были доставлены в городскую больницу, другие подробности на данный момент не приводятся.

Ранее стало известно, что три человека погибли в результате стрельбы в американском городе Остин. Среди убитых не было детей, погибли две женщины латиноамериканского происхождения и один темнокожий мужчина.

Правоохранительные органы установили личность подозреваемого, им оказался 41-летний темнокожий мужчина по имени Стивен Николас Бродерик. По некоторым данным, он является бывшим полицейским.