Собянин: пандемия ускорила развитие медицины в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что пандемия коронавируса ускорила развитие медицинских технологий в городе.
По его словам, сейчас в столице проходит цифровизация отрасли здравоохранения, оказывается помощь по наиболее распространенным и опасным заболеваниям — онкологическим и болезням системы кровообращения.
«Вот эти программы оказания персональной помощи людям — все эти программы сегодня на колесах, двигаются вперед, несмотря на пандемию. Слава богу, что мы не потеряли время», — отметил градоначальник в эфире телеканала «Россия 1».
Собянин добавил, что пандемия повлияла на ускорение многих технологий телемедицины, искусственного интеллекта, искусственного зрения и чтения снимков больных коронавирусом.
Ранее столичный мэр заявлял, что Москва признана одной из лучших по инновационным решениям в пандемию.