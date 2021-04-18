Среди 8 убитых в Индианаполисе четверо оказались сикхами

Из восьми погибших в результате стрельбы возле логистической компании FedEx в Индианаполисе, штат Индиана четверо были представителями религиозной группы сикхов, сообщает CNN.

В пятницу, полиция Индианаполиса обнародовала имена восьми погибших жертв: Карли Смит, 19 лет; Джон Вейсерт; 74 года; Мэтью Р. Александер, 32 года; Самария Блэквелл, 19 лет; Амарджит Джохал, 66 лет; Ясвиндер Каур, 50 лет; Джасвиндер Сингх, 68 лет; Амарджит Сехон, 48 лет.

Последние четыре человека являются членами сикхской общины города, которая появилась в Индианаполисе в 1999 году. Мотивы преступника остаются невыясненными, однако представители общины утверждают, что убийца атаковал это место, зная о большом количестве работников-сикхов в FedEx.

«Люди, которых застрелили, не были случайными целями. Мы умоляем администрацию сделать так, чтобы это преступление не было просто озвучено СМИ или правоохранительными органами, а признано преднамеренным актом, направленный на причинение наибольшего вреда различным американцам», — заявила Саджит Каур, исполнительный директор Коалиции сикхов.

Последователям сикхизма религиозным каноном предписано носить на голове тюрбан определенной расцветки, что делает сикхов заметными среди других людей.

В четверг, 16 апреля, в результате стрельбы у здания логистической компании FedEx в американском городе Индианаполис погибли восемь человек, еще несколько человек получили ранения, они были госпитализированы. Нападавший застрелился.