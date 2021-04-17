На посольстве РФ в Мадриде появился портрет Гагарина

Испанский художник Аугусто Феррер-Далмау нарисовал на здании российского посольства в Мадриде портрет Юрия Гагарина. Об этом рассказал посол России в Испании Юрий Корчагин, пишет РИА «Новости».

«Мы очень признательны маэстро за то, что он решил посвятить одну из своих работ 60-летию полета человека в космос», — сказал дипломат.

Художник передал портрет космонавта посольству, где картина была оцифрована, а после вывешена на здании. На полотно добавили слова Гагарина в переводе на испанский: «Я вижу Землю. Она так прекрасна. Люди, будем хранить и приумножать эту красоту, а не разрушать ее».

Корчагин рассказал, что портрет Гагарина виден всем жителям Мадрида и прибывшим туристам.

Ранее посольство РФ раскритиковало поздравление Госдепа США с Днем космонавтики.

Российское посольство в США заявило, что Госдеп США просто игнорирует собственную историю, не упоминая в своем поздравлении с Днем космонавтики, что первым человеком в космосе является советский гражданин Юрий Гагарин.