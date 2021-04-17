В Малайзии 40 медиков заразились коронавирусом после полной вакцинации

В Малайзии у 40 медицинских работников выявили коронавирусную инфекцию после того, как они получили два компонента вакцины. Об этом сообщил гендиректор министерства здравоохранения страны Нур Хишам Абдулла на своей странице в Facebook.

По словам Абдуллы, девять медиков заразились спустя более чем две недели после получения второй дозы, а 31 - спустя менее двух недель. Еще 142 медицинских работника заболели после получения первой дозы противоковидного препарата.

При этом гендиректор подчеркнул, что ни у кого из заразившихся не зафиксировано тяжелых симптомов. Он напомнил, что меры безопасности необходимо наблюдать, несмотря на вакцинацию.

В Малайзии для вакцинации используют препараты Pfizer-BioNTech (США) и Sinovac (Китай). Вскоре в страну пребудут препараты британо-шведской компании AstraZeneca.

Согласно данным минздрава Малайзии, в стране в общей сложности выявлено 370 528 случаев COVID-19, 1365 человек при этом скончались и свыше 350,5 тыс. выздоровели.

Ранее директор центра «Вектор» Ринат Максютов объяснил причину заражения COVID-19 после вакцинации. По его словам, это происходит потому, что примерно 10% людей из-за особенностей иммунитета не восприимчивы к вакцинам, в том числе к препаратам от коронавируса.