При перестрелке в Техасе убиты два человека

В американском Сан-Антонио (штат Техас) при перестрелке с полицией два человека убиты, один страж порядка получил ранения. Об этом пишет ТАСС.

Правоохранитель остановил машину для проверки. Один из пассажиров начал стрельбу, полицейский открыл ответный огонь. Водитель автомобиля и пассажир были убиты, еще один человек, который находился в машине, доставлен в больницу. В медицинское учреждение также направлен полицейский. Что стало причиной стрельбы, не уточняется.

Ранее в результате стрельбы у здания логистической компании FedEx в американском штате Индианаполис погибли восемь человек, еще несколько человек получили ранения, они госпитализированы.

Неизвестный открыл огонь по объектам FedEx в штате Индианаполис в США поздно вечером в четверг, 15 апреля. Согласно видеозаписям с места преступления, стрельба произошла на стоянке перед зданием.