В Италии ослабление карантинных мер начнется с 26 апреля

Премьер-министр Италии Марио Драги в ходе пресс-конференции заявил, что карантинные меры, которые были введены итальянским правительством в связи с пандемией COVID-19, будут ослаблены с 26 апреля. Об этом сообщает издание La Repubblica.

«Правительство решило начать постепенное послабление отграничений с 26 апреля. Принимая такое решение, мы берем на себя риски, но оно основано на эпидемиологических данных, которые улучшаются», — подчеркнул Драги.

Кроме того, он отметил, что вскоре работу смогут возобновить рестораны и бары на площадках на открытом воздухе в обеденное и вечернее время, а также все школьники вернутся на очное обучение.

По словам министра, будет разрешено передвигаться между регионами, однако сохранится их деление по цветовому признаку в зависимости от уровня эпидемиологических рисков.

Ранее директор туристического консорциума Барселоны Мариан Муро сообщила, что Барселона может начать прием российских туристов в конце лета или осенью, в случае введения в ЕС цифровых «коронавирусных паспортов», а также признания аналогичных документов с третьими странами.

До этого министр туризма Италии Массимо Гаравалья заявил, что страна готова принять туристов летом при соблюдении одного из трех условий.