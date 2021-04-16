В Москве задержан педофил, выдававший себя за врача

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, выдававшего себя за врача. Он подозревается в надругательстве над несколькими детьми, передает пресс-служба столичного главка СК России.

По данным следствия, подозреваемый совершал преступления в период с 2015 года по май 2019 года в арендованном нежилом помещении на улице Чечерина и в квартире жилого дома по Ярославскому шоссе.

В СК сообщили, что он представляясь врачом, совершил в отношении несовершеннолетних «иные насильственные действия сексуального характера», а также фотографировал свои действия. Об инциденте стало известно случайно из рассказа одного из детей в настоящем медицинском учреждении. Всего в деле пока четыре эпизода.

Как сообщает пресс-служба, был задержан мужчина 1967 года рождения.

«Причастность фигуранта к инкриминируемому деянию подтверждается материалами уголовного дела», — говорится в сообщении.

В настоящее время устанавливается, не причастен ли он к другим подобным преступлениям.