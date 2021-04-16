Вооруженные лица ворвались в Банк Грузии в Тбилиси и захватили заложников

Неизвестные лица с огнестрельным оружием вторглись в филиал Банка Грузии в Тбилиси и захватили там заложников. Об этом сообщил грузинский телеканал «Рустави-2» в пятницу, 16 апреля.

Отмечается, что филиал находится в столичном районе Авлабари, в здании, где ведутся ремонтные работы.

Прибывшие на место сотрудники полиции оцепили периметр. По словам очевидцев, пока выстрелов не было.

Других подробностей не приводится.

В последние месяцы в Грузии участились случаи нападений на банки.

В ноябре прошлого года в Тбилиси задержали неизвестного мужчину с огнестрельным оружием, который взял в заложники девять человек, находившихся в здании микрофинансовой организации.

Аналогичный случай произошел месяцем ранее в городе Зугдиди. Тогда злоумышленник требовал $500 тыс. Всех заложников освободили, у них не обнаружили никаких повреждений. Инцидент квалифицировали как теракт.