В России разрабатывают съедобную вакцину от COVID-19 со вкусом ряженки

Институт экспериментальной медицины в Санкт-Петербурге разрабатывает первую в мире съедобную вакцину от коронавируса нового типа, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу института, профессора РАН Александра Дмитриева.

По его словам, исследования начались около года назад, завершить доклинические испытания препарата планируется к концу текущего – началу следующего года.

Автор идеи съедобной вакцины, руководитель отдела молекулярной микробиологии и лаборатории молекулярной генетики патогенных микроорганизмов ИЭМ, член-корреспондент РАН Александр Суворов рассказал о преимуществах такого препарата.

«При применении мукозальной вакцины на слизистой оболочке, которую можно назвать «воротами» инфекции, формируется другой класс антител по сравнению с реакцией на инъекционную вакцину – иммуноглобулины А (IgA)», – рассказал Суворов.

Он добавил, что на вкус съедобная вакцина не отличается от кисломолочных продуктов и больше всего напоминает ряженку.

«Лабораторные мыши, крысы и кролики с удовольствием потребляют эту закваску. При этом формируется прекрасный иммунный ответ, и каких-либо побочных эффектов пока не наблюдается», – отметил ученый.

В 2020 году стало известно, что российские ученые создают вакцину от коронавируса в виде йогурта.