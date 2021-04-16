Глава Pfizer допустил необходимость третьей дозы вакцины от COVID-19

Генеральный директор компании Pfizer, разработавшей вакцину от коронавируса совместно с BioNTech, Альберт Бурла допустил необходимость третьей прививки в течение года после полной вакцинации. Об этом сообщает CNBC.

Глава компании также не исключил, что вакцинация от коронавируса может стать ежегодной.

«Вероятный сценарий состоит в том, что потребуется третья доза [вакцины], где-то между 6 и 12 месяцами [после полной вакцинации], а затем будет проводиться ежегодная ревакцинация, но все это необходимо подтвердить», – заявил Бурла.

По его словам, ключевую роль в решении данного вопроса будут играть мутации патогена и появление новых вариантов коронавируса.

Ранее израильские ученые сообщили, что «южноафриканский» вариант коронавируса может в некоторой степени «обходить» защиту, которую дает вакцина от компаний Pfizer и BioNTech.