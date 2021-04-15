Греция начнет принимать российских туристов без карантина с 19 апреля

Министр туризма Греции Харис Теохарис в ходе переговоров в Москве заявил, что с 19 апреля государство будет готово начать прием российских туристов без карантина при нескольких обязательных условиях. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в делегации.

«Министр встретился с руководителем Федерального агентства по туризму (Ростуризма) Зариной Догузовой, завтра будет встреча с заместителем министра транспорта Дмитрием Зверевым. Сейчас самое главное – чтобы Россия дала разрешения на полеты, над этим сейчас и работают», — подчеркнул собеседник агентства.

Теохарис отметил, что на сегодняшний день в Греции готовы массово принимать граждан РФ, у которых уже сделана прививка от коронавирусной инфекции, а также есть отрицательный ПЦР-тест.

«Остальные (туристы из других стран) могут прилетать по действующим сейчас условиям. Это до 14 мая, когда карантин для туристов будет отменен полностью. После 14 мая нужна будет или прививка, или тест ПЦР, или тест на антитела», — отметил он.

Отмечается, что с 19 апреля Греция откроет девять аэропортов – в дополнение к Афинам, Салоникам и Ираклиону это Хабы Ханья на Крите, Родоса, Коса, Миконоса, Санторини и Керкиры. Остальные будут открыты с 14 мая.

Ранее директор туристического консорциума Барселоны Мариан Муро заявила, что Барселона может начать прием российских туристов в конце лета или осенью, в случае введения в ЕС цифровых «коронавирусных паспортов», а также признания аналогичных документов с третьими странами.