«Правая рука» Васильевой вышла из ее «Альянса врачей»* из-за политики

«Правая рука» Анастасии Васильевой Анастасия Тарабрина решила покинуть «Альянс врачей»*(признан на территории РФ иностранным агентом), чтобы «заняться настоящими проблемами медиков, передает РЕН-ТВ.

Тарабрина заявила, что уходит из организации, чтобы «создать настоящий профсоюз».

Она подчеркнула, что «Альянс врачей»* занимается в основном политикой, а не защитой прав врачей.

Бывшая соратница Васильевой заявила, что та занялась участием в разного рода акциях Алексея Навального, что противоречит тому, что, по мнению Тарабриной, следовало бы делать организации.

«Профсоюз «Голос медицины» будет заниматься только проблемами здравоохранения, и никакой политики. Мы хотим, чтобы медиков слышали и видели. Мы хотим, чтобы был конструктивный диалог с представителями власти на всех уровнях», – рассказала Тарабрина в своем видеообращении.

*«Альянс врачей» внесён Минюстом в список иноагентов.