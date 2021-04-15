Брат пострадавшей в ДТП с рэпером Эллеем о решении суда: «Я думал, что он отбрехается»

Брат пострадавшей в ДТП с рэпером Эллеем Сергей Тухтаров рассказал «Газете.Ru», что не верил в то, что суд назначит реальный тюремный срок Гулиеву.

«Я думал, что он отбрехается. На основании чего дали такой срок? Черт его знает», — рассказал Сергей Тухтаров.

Также Тухтаров рассказал о состоянии здоровья своей сестры Надежды Тухтаровой. Он отметил, что ее самочувствие оставляет желать лучшего.

«Ну а как может чувствовать себя женщина с кучей переломов?» — сказал брат Надежды Тухтаровой.

ДТП с участием рэпера Эльмина Гулиева произошло в сентябре прошлого года. В результате аварии пострадала преподаватель немецкого языка в МГЛУ Надежда Тухтарова. Женщину госпитализировали в тяжелом состоянии, затем ей ампутировали часть ноги. Гулиев отказался от медосвидетельствования на месте, но позже в его крови обнаружили следы запрещенных веществ.