В Запорожье залатали дорогу гипсовыми слепками челюстей

В районе Бабурка украинского областного центра 3апорожье дорожные рабочие залатали яму на одной из дорог гипсовыми слепками челюстей, об этом сообщает неофициальный Instagram этого города.

На кадрах видны сами слепки и даже надписи на них, обозначающие принадлежность слепков. Вероятно, эти артефакты дорожники получили из одной из стоматологических клиник Запорожья.

В комментариях к опубликованному посту жители города иронизируют над «инновациями» дорожных рабочих:

«О, соседа увидел»

«Водители, чьи зубы остались в этих ямах?»

То самое чувство когда увидел дороги в Украине и отпала челюсть»

«Когда скелетов в шкафу бывшей оказалось слишком много»

Комментария от городских властей пока не последовало.