В Миннесоте освободили под залог экс-полицейскую, застрелившую афроамериканца

Экс-сотрудницу полиции Ким Поттер, которая застрелила афроамериканца Данте Райта в американском городе Бруклин-Сентер, штат Миннесота, освободили из-под стражи под залог, передает телеканал Fox News, ссылаясь на документы суда.

Как сообщается, женщину отпустили под залог в $100 тыс.

Ожидается, что бывший страж порядка примет участие в судебном заседании, которое пройдет в четверг, 15 апреля.

Ранее прокуратура предъявила Поттер обвинение в убийстве по неосторожности. Ей может грозить до 10 лет лишения свободы.

Автомобиль 20-летнего Данте Райта был остановлен полицейскими из-за нарушения правил дорожного движения. Водитель отказался подчиняться требованиям правоохранителей, которые хотели его задержать, и сел обратно в свой автомобиль, после чего одна из сотрудниц полиции выстрелила в Райта. Его машина проехала несколько улиц и столкнулась с другим автомобилем, за рулем которого была женщина, ее госпитализировали.

После инцидента порядка 500 человек собрались у здания полицейского управления Бруклин-Сентра. Полиция применила слезоточивый газ, резиновые пули и светошумовые гранаты, когда они не захотели уйти по требованию правоохранителей.

Впоследствии глава городской полиции Тим Гэннон назвал инцидент случайностью. По его словам, Портер хотела применить электрошокер, однако по ошибке достала пистолет.