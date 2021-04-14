В США застрелившей афроамериканца полицейской предъявили обвинение

В США прокуратура предъявила обвинение в убийстве по неосторожности бывшей сотруднице полиции города Бруклин-Сентер Ким Поттер. Об этом сообщает телеканал CNN, ссылаясь на окружного прокурора Пита Орпута.

Согласно сообщению, Поттер инкриминируется непредумышленное причинение смерти по неосторожности. Ей может грозить 10 лет лишения свободы.

В полиции заявили, что Поттер хотела применить электрошокер, однако по ошибке она произвела выстрел из пистолета.

Автомобиль 20-летнего Данте Райта был остановлен полицейскими из-за нарушения правил дорожного движения. Водитель отказался подчиняться требованиям правоохранителей, которые хотели его задержать, и сел обратно в свой автомобиль, после чего одна из сотрудниц полиции выстрелила в Райта. Его машина проехала несколько улиц и столкнулась с другим автомобилем, за рулем которого была женщина, ее госпитализировали.

После инцидента порядка 500 человек собрались у здания полицейского управления Бруклин-Сентра. Полиция применила слезоточивый газ, резиновые пули и светошумовые гранаты, когда они не захотели уйти по требованию правоохранителей.