Евросоюз планирует за лето вакцинировать 70% населения

Летом 2021 года Евросоюз планирует вакцинировать от коронавируса нового типа 70% населения. Об этом пишет газета «Известия».

«В I квартале этого года мы получили 108,3 млн доз, ожидается, что во II квартале объемы поставок увеличатся (примерно до 360 млн доз). Тем не менее скорость распределения вакцин будут зависеть главным образом от стран-членов, поскольку этот вопрос находится в компетенции национальных государств, а не ЕС», — говорится в сообщении.

Ранее европейский комиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон, который курирует политику использования вакцин в Европе, заявил, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» появится на рынке Евросоюза слишком поздно, даже при получении допуска на использование от Европейского агентства по лекарственным средствам (ЕМА).

До этого канцлер Австрии заявил о завершении переговоров о покупке «Спутника V».