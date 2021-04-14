Центр Гамалеи заявил о готовности поделиться технологиями с другими производителями

Центр Гамалеи сообщил о готовности поделиться технологиями с другими производителями вакцин для минимизации рисков побочных эффектов. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте вакцины «Спутник V».

«Центр «Гамалеи» готов поделиться своей технологией очистки с другими производителями вакцин, чтобы помочь им минимизировать риск побочных эффектов во время вакцинации», — говорится в сообщении.

Согласно сообщению, безопасность вакцины «Спутник V» обеспечивается использованием в производстве технология 4-стадийной очистки, включающей две стадии хроматографической очистки и две стадии тангенциальной фильтрации.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».

Подробнее — на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.