В Депздраве Москвы опровергли информацию о смерти пациентки из-за проблем с оборудованием

В Департменте Москвы прокомментировали информацию о смерти пациентки в 13-й городской клинической больнице из-за возможных проблем с медицинской техникой. Ранее телеграм-канал Baza сообщил о том, что в Москве врачи 13-й городской клинической больницы не смогли спасти пациентку во время операции из-за неработающего оборудования.

В ведомстве «Газете.Ru» опровергли эти сообщения. В пресс-службе уточнили, что проблем с обеспечением работы аппарата по контролю за сердечным ритмом и дефибрилляторами в учреждении нет.

«Все операции в больнице, во время которых врачам необходимо данное оборудование, проводятся исключительно с его использованием.

В рентгеноперационной всегда есть резервные источники бесперебойного электрического питания, а также существует двойной мониторинг за пациентом: состояние пациента контролируется одновременно на мониторах, расположенных непосредственно в операционной, и мониторах в аппаратной, отделенной прозрачным стеклом от операционной. Таким образом, даже в случае выхода аппаратуры, мониторов и электрического кабеля из строя, это никак не отразится на безопасности пациентов, потому что происходит дублирование работы источников электрического питания, кабеля и мониторов», – рассказали в ведомстве.

В столичном Депздраве сообщили, что в конце прошлого года в рентгеноперационной установили пять новых источников бесперебойного электрического питания. Кроме того, напомнили, что ежемесячно учреждение «Гормедтехника» проводит полное техобслуживание всего медицинского оборудования в больнице.