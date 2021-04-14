Армения закупит миллион доз «Спутника V»

Ереван и Москва договорились о поставке в Армению миллиона доз российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщила министр здравоохранения Анаит Аванесян, пишет ТАСС.

«Хочу отметить, что есть договоренность на высоком уровне о приобретении 1 млн доз вакцины «Спутник V» из РФ», — сказала она.

Министр подчеркнула, что Ереван рассчитывает привить 20% населения до конца года.

В стране уже началась вакцинация «Спутником V», 15 тысяч доз которого недавно были поставлены в Армению. Препарат вводится медицинским работникам, людям с хроническими заболеваниями и сотрудникам социальных учреждений.

В Армении коронавирусом заразились 205 128 человек, скончались 3 794 пациента.

Ранее глава французского региона Прованс-Альпы-Лазурный берег Рено Мюзелье заявил о предзаказе на российскую вакцину от коронавируса «Спутник V».

Также стало известно, что в Италии в течение нескольких месяцев начнется производство вакцины от COVID-19 «Спутник V».