Российского посла вызвали в МИД Швеции

Виктора Татаринцева, посла Российской Федерации в Шведском королевстве, вызвали в МИД этой страны из-за обвинений России в причастности в кибер-атаках на Шведскую спортивную конфедерацию в 2017-2018 годах, сообщила шведский министр иностранных дел Анн Линде в своем Twitter.

«Неприемлемые серьезные нарушения конфиденциальности данных шведской конфедерации спорта, нарушающие существующие нормы. Российский посол был вызван в МИД, чтобы дать разъяснения», — написала Линде.

Прокуратура Швеции утверждает, что с декабря 2017 по май 2018 года Шведская спортивная конфедерация находилась под угрозой периодически повторяющихся кибер-атак. Следователи считают, что в результате атак России стали известные персональные данные и медицинские документы шведских атлетов.

«Мы можем утверждать, что это было частью российской кампании против национальных и международных антидопинговых организаций, таких как WADA и USADA. Кампания также была направлена против ФИФА», — утверждают в шведской прокуратуре.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире «Соловьев Live» заявила, что пока рано делать выводы о причинах вызова российского посла в МИД Швеции.

«Новость только пришла, еще нужно с ней разбираться, о чем идет речь. Но странно, обычно Швецию волнуют наши подводные лодки», — иронизирует Захарова.

Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев ответил на обвинения России в кибератаках.