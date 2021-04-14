Дерматологи, гинекологи и неврологи лидируют в списке самых популярных врачей России

Согласно исследованию, которое провели компания «Эвотор» и сервис «СберЗдоровье», россияне за прошедший год стали тратить больше денег на посещение гинекологов, дерматологов, неврологов, лоров и терапевтов.

«Россияне стали больше тратить на лечение в клиниках. Средняя сумма затрат россиян за одно посещение за год увеличились на 14% до 2 777 рублей. Спрос на услуги вырос на 12%», — считают эксперты.

Для сравнения, в Москве средняя сумма затрат на врачей выросла на 27% до 5 833 рублей при незначительном снижении общего числа обращений — на 2%. В Санкт-Петербурге средний чек вырос на 25% и составил 5 491 рубль, количество обращений увеличилось на 11%.

После гинекологов, дерматологов, неврологов, лоров и терапевтов в списках самых популярных врачей лидируют стоматологи, травматологи, нейрохирурги и кардиологи.

Ранее колумнист «Газеты.Ru» Марина Ярдаева рассказала, в том числе, врачах как трудоголиках поневоле.