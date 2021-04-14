Судебные приставы выселяют всех жителей «захваченного» Среднеуральского монастыря

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Автомобиль правоохранительных органов на территории Среднеуральского женского монастыря в... Автомобиль правоохранительных органов на территории Среднеуральского женского монастыря в...
Автомобиль правоохранительных органов на территории Среднеуральского женского монастыря в...
Павел Лисицын/РИА «Новости»

Судебные приставы получили решение суда о запрете проживания людей в Среднеуральском женском монастыре, который ранее был подконтролен арестованному бывшему схиигумену Сергию (Николаю Романову). Об этом сообщили в Управлении федеральной службы судебных приставов по Свердловской области.

Запрет введен в связи с выявленными нарушениями требований градостроительного законодательства, санитарно-эпидемиологического законодательства, пожарной безопасности, создающих угрозу жизни и здоровью граждан, находящихся на территории комплекса.

В сообщении ведомства уточняется, что органы государственной власти оказывают необходимую помощь в размещении лиц по другому адресу, также предоставлен транспорт для переезда.

Бывший схиигумен Сергий летом 2020 года сместил настоятельницу Среднеуральского женского монастыря Варвару и фактически захватил обитель.

Николай Романов был отлучен от церкви по решению церковного суда Екатеринбургской епархии. Он продолжил совершать богослужения в женском монастыре, несмотря на обязательство перед епархией покинуть монастырь. Митрополия назвала эту ситуацию захватом.

29 декабря силовики штурмом взяли Среднеуральский женский монастырь. Бывшего священнослужителя задержали, а позже арестовали. Его обвинили в доведении до самоубийства. Также на бывшего схимонаха завели дела по статьям «Самоуправство» и «Нарушение права на свободу совести».

После ареста Романова его сторонники удерживали монастырь и не пускали внутрь представителей епархии.

В феврале 2021 года в Среднеуральском женском монастыре проходили обыски. Правоохранительные органы заявляли, что силовики пытались найти прислужника экс-схиигумена Сергия Силуана. По версии следователей, он может быть причастен к тройному убийству, совершенному в 1999 году.