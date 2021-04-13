Группа «Дело» и Росатом переводят ряд терминалов порта  Новороссийска на зеленую энергию ветра

Группа компаний «Дело», крупнейший в России транспортно-логистический холдинг, и АО «Атомэнергопром», консолидирующее гражданские активы Госкорпорации «Росатом», в рамках международной выставки «ТрансРоссия-2021» подписали договор о реализации совместных мер, направленных на содействие обеспечению перехода логистических терминалов к использованию низкоуглеродных зеленых источников энергии.

Как отмечается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Газеты.Ru», соглашение подписали генеральный директор УК «Дело», головной компании Группы компаний «Дело», Игорь Яковенко и директор по развитию бизнеса ГК «Росатом» Екатерина Ляхова.

Уже предусмотрена организация поставки выработанной на основе энергии ветра электрической энергии на крупнейшие терминалы в Азово-Черноморском регионе России: ООО «Контейнерный терминал «НУТЭП» и АО «Зерновой терминал «КСК» в Новороссийске.

Партнером в рамках нового проекта выступило АО «Атомэнергопромсбыт» (входит в АО «НоваВинд» — подразделение Росатома по ветроэнергетике).

Как результат с 1 января 2022 года терминалы полностью перейдут на использование электроэнергии, выработанной на ветропарках.

Таким образом, КСК и НУТЭП стали первыми в России крупными объектами портовой инфраструктуры, объявившими о переходе на использование возобновляемой энергии.

Росатом последовательно реализует стратегию по производству низкоуглеродной энергии на базе атомной и ветрогенерации, отметила Екатерина Ляхова.

«В настоящее время все больше компаний выбирает путь устойчивого развития бизнеса. Во многом это становится залогом конкурентоспособности и долгосрочного коммерческого успеха. И я надеюсь, что сегодняшнее соглашение – это лишь первый шаг к переходу предприятий логистической отрасли России к использованию низкоуглеродных источников энергии», -— отметила она.

Проект «зеленый порт» позволит применить производство электрической энергии на базе низкоуглеродных зеленых источников энергии (ВИЭ) для целей содействия экспорту из РФ с минимальными выбросами СО2, что, в свою очередь, отразится на снижении у НУТЭП и КСК расчётных показателей отчетности о косвенных выбросах парникового газа (Scope 2) и прочих косвенных выбросах углерода (Scope 3) для их клиентов.

В зависимости от принятой ЕС методологии показатели могут позволить снизить значения «углеродного налога» на экспорт в Евросоюз для российских экспортеров.