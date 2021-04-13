В России выявили 8 173 новых случая коронавируса

За минувшие сутки в России выявили 8 173 случая коронавирусной инфекции. Об этом сообщает оперативный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19.

Днем ранее в стране было выявлено 8 320 случаев COVID-19.

По данным оперштаба, новые случаи коронавируса были зафиксированы в 83 российских регионах, при этом 12,8% заболевших не имели симптомов инфекции. За сутки скончались 338 пациентов, полностью выздоровели 9 611 человек.

Больше всего заболевших за последние 24 часа выявили в Москве (1 782), Санкт-Петербурге (701), Московской области (533), Ростовской области (236) и Нижегородской области (201).

За весь период пандемии в России зарегистрировано 4 657 883 случая коронавирусной инфекции, из них 103 601 — с летальным исходом. Вылечились 4 281 776 человек.

Ранее в Роспотребнадзоре спрогнозировали сроки создания вакцины против мутаций коронавируса.