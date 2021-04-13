В МЧС рассказали о погибшем на «Невской мануфактуре» в Петербурге пожарном

Сотрудник МЧС, который погиб при тушении пожара на «Невской мануфактуре» в Санкт-Петербурге, одним из первых прибыл на место происшествия. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на начальника городского ГУМЧС Алексея Аникина.

«Молодой парень, десять лет выслуги у него, житель Невского района Санкт-Петербурга», — рассказал он.

По словам Аникина, двумя пострадавшими были замначальника части и командир отделения, которые также проживают в Невском районе, они первыми прибыли на место происшествия и «стояли насмерть».

Начальника городского ГУМЧС также добавил, что распространение огня на месте инцидента удалось остановить. Он отметил, что это удалось сделать только благодаря технической оснащенности службы и героизму пожарных.

12 апреля в здании петербургской «Невской мануфактуры» начался пожар, площадь возгорания достигла 10 тыс. кв. м, произошло обрушение кровли на всей площади горения. В результате пожара погиб сотрудник МЧС. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности, оно передано в центральный аппарат Следственного комитета России.

В дальнейшем огонь перекинулся на соседнее здание, в котором располагается хостел, там было обнаружено тело неизвестного погибшего. Как уточнили в Минздраве, всего при пожаре пострадали пять человек, четверо из них были госпитализированы.

Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил о необходимости восстановить сгоревшее здание «Невской мануфактуры».