В Роспотребнадзоре спрогнозировали сроки создания вакцины против мутаций коронавируса
Специалистам потребуется не больше двух месяцев, чтобы разработать вакцину против выявленных мутаций вируса. Об этом рассказал заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов, пишет ТАСС.
«На самом деле не более двух месяцев на это потребуется. Главное было создать платформу, отработать технологии, масштабировать производство», — сказал Горелов.
По его словам, ученым не составит труда поменять состав препарата. Специалист сравнил этот процесс с игрой в лего или трансформер.
Ранее в Роспотребнадзоре раскрыли данные по британскому и южноафриканскому штаммам в России — в стране выявлено 128 заражений британским штаммом коронавируса и 16 случаев южноафриканской мутации.
Еще неделю назад в России был подтвержден 101 случай британского штамма. Завозы преимущественно производятся из Турции и Танзании.