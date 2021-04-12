В России выявили 8 320 новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в России выявили 8 320 случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает оперативный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19.

Днем ранее в стране было выявлено 8 702 случая COVID-19.

По данным оперштаба, новые случаи коронавируса были зафиксированы в 83 российских регионах, при этом 13,3% заболевших не имели симптомов инфекции. За сутки скончались 277 пациентов, полностью выздоровели 6 656 человек.

Больше всего заболевших за последние 24 часа выявили в Москве (1 833), Санкт-Петербурге (706), Московской области (569), Нижегородской области (238) и Ростовской области (212).

За весь период пандемии в России зарегистрировано 4 649 710 случаев коронавирусной инфекции, из них 103 263 — с летальным исходом. Вылечились 4 272 165 человек.

Ранее сообщалось, что Индия оказалась на второй позиции в мире по количеству случаев коронавирусной инфекции с 13 527 717 зараженными. На первой позиции по-прежнему остаются США, на третью строчку опустилась Бразилия.