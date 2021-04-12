МИД Ирана: центрифуги на объекте в Натанзе будут заменены

Официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде заявил, что поврежденные в результате атаки на ядерный объект в Натанзе центрифуги будут заменены на более современные, сообщает РИА «Новости».

Кроме того, Иран предупреждает о мести за предполагаемую атаку Израиля.

«Ответом Ирана станет месть израильскому режиму в соответствующее время. На ядерном объекте в Натанзе не было нанесено никакого вреда ни людям, ни окружающей среде, но это могло привести к катастрофе, которая является преступлением против человечности», — заявил официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде.

Ранее министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил о причастности Израиля к аварии на ядерном объекте в Натанзе.