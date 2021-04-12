Представитель атомного агентства Ирана был ранен во время посещения Натанза

Официальный представитель Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди был ранен в ходе посещения ядерного объекта «Шахид Ахмади Рошан» в городе Натанз, передает агентство IRIB.

По его данным, чиновник приехал в Натанз для осмотра места аварии, случившейся в распределительной электросети на объекте.

Согласно информации агентства, Камальванди упал с высоты 7 м и получил травмы. Отмечается, что его состояние оценивается как хорошее.

Другие подробности ЧП не приводятся.

11 апреля стало известно, что на ядерном объекте в иранском городе Натанз произошла авария в распределительной электросети. В результате инцидента никто не пострадал, загрязнение окружающей среды не зафиксировано.

Вице-президент Ирана, глава Организации по атомной энергии страны Али Акбар Салехи назвал произошедшее следствием террористического акта и подчеркнул, что Тегеран оставляет за собой право на ответ.

Впоследствии СМИ сообщали, что эта авария случилась в результате действий Израиля.