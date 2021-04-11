На Алтае возбудили дело после смерти 12-летней школьницы

Следователи возбудили уголовное дело после смерти 12-летней школьницы в городе Рубцовск в Алтайском крае. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Тело девочки без признаков насильственной смерти было обнаружено 8 апреля. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, правоохранители проверят все версии и установят причины гибели ребенка.

Ранее РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального правительство сообщало, что речь идет об ученице пятого класса лицея «Эрудит». Ожидается, что уполномоченный по правам ребенка в Алтайском крае Ольга Казанцева и представители краевого министерства образования и науки выедут в Рубцовск, чтобы разобраться в ситуации.

По данным одного из местных пабликов «ВКонтакте», девочка скончалась после разговора с завучем, которая отругала лицеистку за видео в TikTok.