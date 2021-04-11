В СВР рассказали о том, как полет Гагарина воодушевил советского разведчика в США

Служба внешней разведки (СВР) России опубликовала сборник писем советского разведчика-нелегала Рудольфа Абеля (настоящее имя Вильям Фишер), в одном из которых он восхищается первым пилотируемым полетом человека в космос, сообщает РИА «Новости».

«Подвиг Гагарина в космосе произвел здесь огромное впечатление. Все газеты и журналы опубликовали специальные статьи на эту тему… Нет нужды говорить о том, как приятно мне было узнать об этом успехе. Такого рода сообщения делают мою жизнь здесь более сносной», — писал Фишер-Абель своей супруге.

В апреле 1961 года Фишер-Абель находился в американской тюрьме, в 1957 году пойманный ФБР и приговоренный к 30-ти годам заключения за шпионаж в пользу СССР. В своих письмах он указывает на большой подъем духа после сообщения об успешном полете Гагарина в космос и иронизирует над недоверчивыми американскими журналистами.

«Забавно читать инсинуации некоторых рассерженных журналистов о том, что полета якобы не было и что это была гигантская мистификация. К несчастью для них, представители американского правительства заявили, что нет сомнений в правдивости сообщения о полете», — писал разведчик.

Это и еще чуть более 50 писем из личного семейного архива было передано СВР Лидией Борисовной Боярской, приемной дочерью Вильяма Фишера.