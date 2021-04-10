На газовом объекте в Афганистане произошел взрыв

В Афганистане в городе Герат взорвался газовый объект. Об этом сообщает телеканал TOLONews.

Согласно сообщению, из-за взрывов начался большой пожар. В настоящее время ведутся работы по тушению огня.

По предварительной информации, взорвались несколько танкеров газовоза. Данных о пострадавших пока не поступало.

Другие подробности происшествия не приводятся.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия планирует возобновление работы «московского формата» по Афганистану при продвижении мирного процесса в этой стране. По словам Лаврова, этот формат (соседи Афганистана и США) позволяет координировать оказание содействия процессу национального примирения в Афганистане.

До этого официальный Кабул заявил, что в переговорах о создании коалиционного правительства необходимо обсуждать с талибами (организация запрещена в России) принципы разделения полномочий. При этом глава Высшего совета уточнил, что сами талибы никак пока не ответили на предложение США о формировании временного коалиционного правительства.