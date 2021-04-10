Кровля и стены обрушились в горящем складе в Подмосковье

Кровля горящего мебельного склада в подмосковной Электростали обрушилась на площади 2,5 тысячи квадратных метров, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

«Обрушение кровли произошло на площади 2 500 кв. метров, стен — на 800 кв. метров», – рассказали в ведомстве.

По последним данным, возгорание удалось локализовать.

Информация о пожаре поступила 9 апреля в 21.36 мск. Изначально площадь возгорания составляла 1 тысячу «квадратов», однако она увеличилась более чем в три раза — до 3,6 тысячи кв.м, огонь охватил всю площадь склада. Пожару был присвоен второй — повышенный — уровень сложности. Информации о пострадавших нет.

7 апреля в подмосковных Люберцах загорелся склад с бытовой химией и спортивным инвентарем. Площадь пожара составила 6 тысяч кв. м. В тушении участвовал пожарный поезд, а также 80 человек и еще 20 единиц техники.