Склад горит в Подмосковье на площади 3,6 тысячи «квадратов»

Мебельный склад горит в подмосковной Электростали на площади 3,6 тысячи квадратных метров, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Информация о пожаре поступила 9 апреля в 21.36 мск. Изначально площадь возгорания составляла 1 тысячу «квадратов», однако на данный момент она увеличилась более чем в три раза.

«Мебельный склад горит по всей площади — 3 600 кв. метров», – заявили в МЧС.

По данным регионального управления ведомства, произошло обрушение стены и кровли склада на общей площади 400 кв. м. Пожару был присвоен второй — повышенный — уровень сложности, в помещении наблюдается сильное задымление. Информации о пострадавших нет.

7 апреля в подмосковных Люберцах загорелся склад с бытовой химией и спортивным инвентарем. Площадь пожара составила 6 тысяч кв. м. В тушении участвовал пожарный поезд, а также 80 человек и еще 20 единиц техники.