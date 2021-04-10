Более 50 человек умерли после вакцинации от COVID-19 в Швейцарии

В Швейцарии зафиксировали 1174 сообщения о побочных эффектах после вакцинации от коронавируса нового типа, в том числе 55 случаев с летальным исходом, сообщает местный орган надзора за рынком лекарств Swissmedic.

«В 55 тяжелых случаях люди умерли в разное время после вакцинации. Возраст умерших составлял в среднем 84 года, и у большинства из них ранее были серьезные заболевания <...> Несмотря на связь по времени, нет конкретных доказательств того, что вакцинация была причиной смерти», – указано в сообщении.

По данным ведомства, 577 отчетов о побочных эффектах относятся к препарату компаний Pfizer и BioNTech, 580 – к препарату компании Moderna. При этом сообщения о побочных эффектах чаще поступали после первого укола, чем после получения второй дозы вакцины.

«Отчеты подтверждают профиль побочных эффектов, известный из исследований по одобрению или перечисленный в информации о препарате, и не изменяют положительное соотношение пользы и риска используемых вакцин», – подчеркивает ведомство.

Как отмечает Swissmedic, в большинстве отчетов сообщалось о более чем одном побочном эффекте. При этом наиболее частыми реакциями в случаях, классифицированных как тяжелые, оказались лихорадка, одышка, головная боль и мигрень, а также реактивация опоясывающего лишая, гиперчувствительность или анафилактические реакции, рвота, усталость, повышение артериального давления, заражение коронавирусом и головокружение.

Ранее стало известно, что Европейское агентство лекарственных средств (EMA) расследует случаи образования тромбов после применения вакцины от коронавируса компании Jonhson&Johnson.