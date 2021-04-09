Росздравнадзор не зафиксировал смертей после российских вакцин от коронавируса

Ни одной смерти после применения российских вакцин от коронавируса не зафиксировано. Об этом заявила руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова, пишет «Интерфакс».

По ее словам, ведомство постоянно следит за безопасностью использования препаратов.

«С начала применения нами не зафиксировано ни одного случая летального исхода, ставшего следствием применения российских вакцин от коронавируса», — сказала Самойлова.

Она уточнила, что частота побочных эффектов достигает не более 0,1%. Все подобные случаи тщательно изучаются. В то же время некоторые привившиеся заразились коронавирусом, потому что у них не успел сформироваться иммунитет.

Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

Ранее минздрав России разрешил клинические испытания еще одной вакцины от коронавируса — «ЭпиВакКорона-Н». В исследованиях поучаствуют добровольцы в возрасте от 18 до 60 лет. Испытания начнутся 8 апреля, закончатся 30 сентября. Препарат был разработан Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор».