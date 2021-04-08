В «Векторе» рассказали о принципе вакцинации препаратом «ЭпиВакКорона»

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Фотография вакцины от коронавирусной инфекции «ЭпиВакКорона» от центра... Фотография вакцины от коронавирусной инфекции «ЭпиВакКорона» от центра...
Фотография вакцины от коронавирусной инфекции «ЭпиВакКорона» от центра...
Центр «Вектор»

Генеральный директор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора Ринат Максютов рассказал, по какому принципу используется российская вакцина «ЭпиВакКорона». Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, данная вакцина является однокомпонентной, вводится двукратно с интервалом 21 день. Максютов уточнил, что компоненты препарата по составу не отличаются.

Он также рассказал, что в настоящее время в национальном календаре прививок много вакцин, требующих многократного введения. Поэтому ситуация с двухразовой инъекцией «ЭпиВакКороны» — стандартна.

Ранее Максютов сообщил, что «ЭпиВакКорона» полностью подходит для повторной вакцинации. Он отметил, что ревакцинация данным препаратом безопасна.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V». На данный момент в стране зарегистрированы три вакцины от коронавируса: «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».