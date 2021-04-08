Почти 20 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы

В московских аэропортах отменено и задержано 19 рейсов, гласят данные сервиса «Яндекс. Расписания».

Эти данные представлены по состоянию на 0.56 мск.

Так, в Домодедово отменили четыре вылета, а один — задержали.

При этом во Внуково отменено шесть рейсов, а три вылета задержано.

Кроме того, в Шереметьево задержали два рейса, а еще три — отменили.

Информации о задержках и отменах вылетов в Жуковском нет.

Причины задержек и отмены рейсов пока неизвестны.

С 27 марта российская сторона прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими государствами из-за пандемии коронавируса. Исключением стали вывозные, грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы. С августа прошлого года РФ начала постепенно возобновлять международные авиаперелеты.