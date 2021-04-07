Дело Арашуковых направлено в Верховный суд Генпрокуратурой

Генеральная прокуратура России направила в суд уголовное дело в отношении бывшего сенатора от Карачаево-Черкессии Рауфа Арашукова, его отца Рауля Арашукова и других членов организованной преступной группы, также было утверждено обвинительное заключение, сообщает ТАСС.

«В Генеральной прокуратуре утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего советника генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз» Рауля Арашукова, его сына Рауфа Арашукова и других членов преступного сообщества в совершении ряда преступлений», — указано в сообщении Генпрокуратуры.

Сотрудники прокуратуры уточнили, что уголовное дело направлено в Верховный суд.

«Всего к уголовной ответственности привлечены 20 человек. Уголовное дело направлено в Верховный суд для решения вопроса об изменении территориальной подсудности», – сообщили в ведомстве.

Следствие считает, что Рауль Арашуков дал сыну указание организовать два убийства: зампреда общественного молодежного движения «Адэге-Хэсэ» в Карачаево-Черкесии Аслана Жукова и советника президента КЧР Фраля Шебзухова. Всего по «делу Арашуковых» сейчас, помимо экс-сенатора и его отца, к ответственности привлечены более десяти человек. Предъявленные обвинения Арашуковы отвергают.

Ранее СК РФ завершил расследование по делу Арашуковых.