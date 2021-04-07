Дело Арашуковых направлено в Верховный суд Генпрокуратурой

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Отец Рауфа Арашукова, советник гендиректора «Газпром межрегионгаз» Рауль Арашуков и... Отец Рауфа Арашукова, советник гендиректора «Газпром межрегионгаз» Рауль Арашуков и...
Отец Рауфа Арашукова, советник гендиректора «Газпром межрегионгаз» Рауль Арашуков и...
Антон Денисов/РИА «Новости»

Генеральная прокуратура России направила в суд уголовное дело в отношении бывшего сенатора от Карачаево-Черкессии Рауфа Арашукова, его отца Рауля Арашукова и других членов организованной преступной группы, также было утверждено обвинительное заключение, сообщает ТАСС.

«В Генеральной прокуратуре утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего советника генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз» Рауля Арашукова, его сына Рауфа Арашукова и других членов преступного сообщества в совершении ряда преступлений», — указано в сообщении Генпрокуратуры.

Сотрудники прокуратуры уточнили, что уголовное дело направлено в Верховный суд.

«Всего к уголовной ответственности привлечены 20 человек. Уголовное дело направлено в Верховный суд для решения вопроса об изменении территориальной подсудности», – сообщили в ведомстве.

Следствие считает, что Рауль Арашуков дал сыну указание организовать два убийства: зампреда общественного молодежного движения «Адэге-Хэсэ» в Карачаево-Черкесии Аслана Жукова и советника президента КЧР Фраля Шебзухова. Всего по «делу Арашуковых» сейчас, помимо экс-сенатора и его отца, к ответственности привлечены более десяти человек. Предъявленные обвинения Арашуковы отвергают.

Ранее СК РФ завершил расследование по делу Арашуковых.