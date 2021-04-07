В России выявили 8 294 новых случая коронавируса

За минувшие сутки в России выявили 8 294 случая коронавирусной инфекции. Об этом сообщает оперативный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19.

Днем ранее в стране было выявлено 8 328 случаев COVID-19.

По данным оперштаба, новые случаи коронавируса были зафиксированы в 84 российских регионах, при этом 12,5% заболевших не имели симптомов инфекции. За сутки скончались 374 пациента, полностью выздоровели 9 445 человек.

Больше всего заболевших за последние 24 часа выявили в Москве (1 585), Санкт-Петербурге (705), Московской области (570), Нижегородской области (247) и Ростовской области (241).

За весь период пандемии в России зарегистрировано 4 606 162 случая коронавирусной инфекции, из них 101 480 — с летальным исходом. Вылечились 4 229 480 человек.

Ранее институт «Вектор» сообщил о результатах вакцинации «ЭпиВакКороной» среди пожилых граждан.