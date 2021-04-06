Сотрудников CNN освободили после задержания во Владимирской области

Сотрудников американского телеканала CNN, которые ранее были задержаны возле исправительной колонии в Покрове Владимирской области, где содержится Алексей Навальный, отпустили на свободу. Об этом в своем Twitter написал корреспондент CNN Мэттью Чэнс, который также был среди задержанных.

Он отметил, что после задержания за пределами колонии были освобождены все работники CNN.

Во вторник, 6 апреля, стало известно, что у исправительной колонии № 2 во Владимирской области, где отбывает срок Алексей Навальный, были задержаны журналисты американского телеканала CNN. Кроме того, там был задержан врач Навального Анастасия Васильева.

Сообщалось, что рядом с колонией собрались несколько десятков журналистов. Полиция заявила, что собравшиеся препятствуют работе спецучреждения и мешают проезду транспорта, попросив их разойтись.

Накануне «Известия» написали, что Навального перевели в медико-санитарную часть колонии из-за симптомов ОРЗ.