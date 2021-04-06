Матвейчев: доклад «Трансперенси»* о лоббизме в Совфеде не имеет ничего общего с реальностью

Доклад «Трансперенси Интернешнл — Россия»* (ТИР; внесен Минюстом в реестр иностранных агентов) о лоббизме в Совфеде вряд ли можно назвать состоятельным в силу объективных причин, заявил «Газете.Ru» профессор Финансового университета при правительстве России Олег Матвейчев.

«У этой организации перекрестные учредители, что свидетельствует о совершенной непрозрачности структуры. То есть, такая тусовка, где все свои», — пояснил эксперт.

«Можно привести в пример и недавние скандалы в Германии и Польше с составлением местных рейтингов «Трансперенси»*, — указал политолог.

Он также отдельно коснулся так называемого «рейтинга восприятия коррупции», регулярно составляемого «Трансперенси»*.

«Хочу уточнить, что это не рейтинг коррупции, как таковой, а описание того, как отобранные сотрудниками «Трансперенси»* эксперты, типа Гарри Каспарова, воспринимают коррупцию в стране», — детализировал аналитик.

«Сама методология организации также вызывает сомнения – брать биографии сенаторов за основу доказательства лоббирования. Понятно, что человек где-то работал до прихода в парламент. Но это не говорит о том, что он на сенаторском посту будет действовать в интересах коммерческих предприятий, в которых он работал ранее», — объяснил Матвейчев.

Он также упомянул про лоббизм в США, принятый на государственном уровне.

«В США совершенно официально покупаются сенатские комитеты, отдельные политики в рамках лоббизма. Абсолютно легализованная коррупция. То, за что они ругают нас, в США является профессией десятков тысяч человек», — резюмировал эксперт.

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*«Трансперенси Интернешнл — Россия» (ТИР;) внесена Минюстом в список иноагентов.