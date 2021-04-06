При обыске у Белозерцева нашли незарегистрированное боевое оружие и боеприпасы

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Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев на заседании Басманного суда Москвы, 22 марта 2021... Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев на заседании Басманного суда Москвы, 22 марта 2021...
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев на заседании Басманного суда Москвы, 22 марта 2021...
Пресс-служба Басманного суда/РИА «Новости»

Сотрудники Следственного комитета обнаружили во время обысков у бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева незарегистрированное боевое оружие и боеприпасы к нему. Об этом заявил следователь в Мосгорсуде, передает ТАСС.

Отмечается, что также у экс-чиновника нашли предметы, непосредственно относящиеся к получению им взятки.

По словам адвоката Белозерцева Алексея Шуварина, у бывшего губернатора имеется довольно большой арсенал охотничьих ружей, на которые у него есть лицензия.

При этом правозащитник отметил, что не осведомлен о том, какое именно оружие было изъято у его клиента. Защиту еще не ознакомили с соответствующим проколом обыска.

6 апреля бывший глава Пензенской области Иван Белозерцев признался в получении 20 млн руб. от предпринимателя Бориса Шпигеля.

Ранее стало известно об аресте губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева по делу о взятке. По подозрению во взяточничестве были задержаны еще пятеро фигурантов дела. По версии следствия, в период с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от бизнесмена Бориса Шпигеля, его супруги и директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова взятки через посредников в виде денег и ценностей в размере более 31 млн руб.