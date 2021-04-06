Экс-губернатор Белозерцев признался в получении 20 млн рублей от бизнесмена Шпигеля

Бывший глава Пензенской области Иван Белозерцев признался в получении 20 млн руб. от предпринимателя Бориса Шпигеля, сообщает ТАСС.

Однако один из адвокатов подсудимого уточнил, что деньги предназначались для избирательной кампании. Белозерцев арестован до 20 мая по обвинению в получении взятки в размере 31 млн руб. (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

«Оперативно-розыскные материалы дела не содержат сведений о том, какие именно действия в целях лоббирования интересов «Биотэк» совершил Белозерцев», — заявила защита экс-губернатора в ходе заседания Мосгорсуда по жалобе на арест Белозерцева.

Адвокат добавил, что суд первой инстанции не смог это опровергнуть.

Он также добавил, что автомобиль Mercedes, который, по версии следствия, является частью взятки Белозерцеву, принадлежит компании «Биотэк» бизнесмена Бориса Шпигеля.

Ранее стало известно об аресте губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева по делу о взятке. По подозрению во взяточничестве были задержаны еще пятеро фигурантов дела. По версии следствия, в период с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от бизнесмена Бориса Шпигеля, его супруги и директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова взятки через посредников в виде денег и ценностей в размере более 31 млн руб.