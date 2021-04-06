В РПЦ заявили о приостановлении захвата храмов УПЦ на Украине

Захват храмов канонической Украинской православной церкви (УПЦ) раскольниками приостановлены в большинстве регионов Украины при президенте Владимире Зеленском. Об этом заявил председатель отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион, передает РИА «Новости».

По его словам, единичные случаи захватов и попыток захватов есть до сих пор.

«По большей части это случаи, когда храмы были фиктивным образом перерегистрированы на общины раскольников еще в годы президентства (Петра) Порошенко», — пояснил митрополит.

Он отметил, что раскольникам удается осуществить свои планы в тех регионах страны, где местные власти им симпатизируют. В таких случаях захваты храмов происходят за счет фиктивных документов.

Священнослужитель рассказал, что в ряде украинских регионов в прошлом году радикальные политические силы попытались вновь попытать удачу на местных выборах, что стало причиной общего обострения политической борьбы и усиления давления на каноническую Церковь (Украинская православная церковь Московского патриархата) на местном уровне

Митрополит отметил, что центральная власть не всегда способна контролировать ситуацию на местах.

Иерарх также добавил, что раскольники объясняют приостановление захвата храмов пандемией коронавируса и карантинными мерами, однако, без необходимого давления со стороны центральных и местных властей никаких массовых переходов быть не может.

«Это процесс, имеющий политический, а не религиозный характер, и подавляющее большинство общин канонической Церкви не имеет к нему интереса», — подчеркнул иерарх.